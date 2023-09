Dignity Health asking for help to identify patient

Dignity Health is asking for the public's help to identify a patient who was recently picked up by emergency services.

The 72-year-old man was reportedly found in an industrial area outside Santa Maria on Thursday, Aug. 31.

Dignity Health officials say he was confused and could not provide any information on where he lives or about any relatives or friends. He reportedly claims to be from Iguala Guerrero, Mexico.

Dignity Health is asking anyone who may be able to identify the man and provide additional information about his health so he can be released from the hospital to call (805) 332-8640 or (805) 440-4483.

El jueves 31 de agosto de 2023, los servicios de emergencia recogieron a un hombre hispano en un área industrial en las afueras de Santa María. Estaba confundido y no podía proporcionar ninguna otra información corroborada sobre dónde vive o quién podría conocerlo. Dice ser de Iguala Guerrero, México. Necesitamos la ayuda del público para encontrar familiares o amigos que puedan identificar positivamente al individuo y proporcionar información adicional sobre sus necesidades de salud. Si conoce a esta persona, comuníquese con nosotros al: 805-332-8640 o 805-440-4483 para ayudar a determinar los detalles de la situación y obtener información para ayudar a esta persona. No nos preocupa el estatus legal de este individuo, ni de aquellos que se acerquen a brindar información.

Sexo: masculino

Raza/Etnia: Hispano

Fecha de nacimiento: 27/01/51

Ojos: cafés

Cabello: Gris

Altura: 60 pulgadas

Peso: 61.2 kilogramos

Otra información descriptiva: sin cicatrices ni tatuajes visibles