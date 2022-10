Posted at 12:17 AM, Oct 08, 2022

Lompoc 35

Mission Prep 61 St. Joseph 38

Paso Robles 10 Righetti 7

Arroyo Grande 28 Santa Ynez 30

Nipomo 21 Templeton 21

Atascadero 27 Santa Maria 40

Cabrillo 13 San Marcos 14

Dos Pueblos 34 Channel Islands 0

Santa Barbara 55 Oaks Christian 24

Bishop Diego 21 Carpinteria 14

Hoover 13 SLO Classical 26

Coast Union 44

