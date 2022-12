Rain totals from the weekend storm across the Central Coast

Here are the rain totals for the 5 days between Thursday, and Monday Morning!

TOP RAINFALL AMOUNTS ACROSS THE REGION

ROCKY BUTTE (SLO COUNTY).....................10.67

REFUGIO PASS (SBA COUNTY).................... 6.11

SANTA MARGARITA W (SLO COUNTY)............... 5.76

BLACK MOUNTAIN (SLO COUNTY).................. 4.88

LAS TABLAS (SLO COUNTY)...................... 4.85

RANCHO SAN JULIAN (SBA COUNTY)............... 4.84

ATASCADERO W FTHLS (SLO COUNTY).............. 4.81

SAN MARCOS PASS (SBA COUNTY)................. 4.78

SLO - CAL POLY (SLO COUNTY).................. 4.45

ARROYO GRANDE (SLO COUNTY)................... 4.37

SAN LUIS OBISPO COUNTY COASTAL VALLEYS AND BEACHES

ROCKY BUTTE.......................10.67

ATASCADERO W FTHLS................ 4.81

SLO - CAL POLY.................... 4.45

ARROYO GRANDE..................... 4.37

CAMBRIA........................... 3.85

DAVIS PEAK........................ 3.46

SAN LUIS OBISPO SCG............... 3.22

LOS OSOS.......................... 3.07

LAKE LOPEZ........................ 2.88

LAKE LOPEZ REC AREA............... 2.72

SAN LUIS OBISPO(KSBP)............. 2.49

OCEANO............................ 2.24

NIPOMO............................ 1.63

MORRO BAY......................... 1.52

SAN LUIS OBISPO COUNTY MOUNTAINS AND INTERIOR VALLEYS

SANTA MARGARITA W................. 5.76

LAS TABLAS........................ 4.85

NACIMIENTO NR SAPAQUE............. 4.26

SANTA MARGARITA E................. 3.58

SALINAS DAM....................... 3.51

TEMPLETON......................... 2.70

ATASCADERO........................ 1.81

PASO ROBLES (KPRB)................ 1.79

SHANDON........................... 1.27

LA PANZA.......................... 0.96

BLACK MOUNTAIN.................... 4.88

SHELL PEAK........................ 1.81

BRANCH MOUNTAIN................... 1.78

CARRIZO PLAIN..................... 0.50

SANTA BARBARA COUNTY SOUTHCOAST

GAVIOTA COAST..................... 3.59

REFUGIO HILLS RAWS................ 3.47

SANTA CRUZ ISLAND................. 3.19

GAVIOTA RAWS...................... 3.05

MARIA YGNACIO RIDGE............... 2.93

HOLLISTER......................... 2.59

GLEN ANNIE RES.................... 2.19

DOS PUEBLOS....................... 2.14

COLD SPRINGS DB................... 2.04

MONTECITO HILLS................... 1.93

SB BOTANIC GARDEN................. 1.82

GOLETA CNTY YRD................... 1.80

SANTA BARBARA..................... 1.76

SAN ROQUE......................... 1.64

SUMMERLAND........................ 1.48

SANTA BARBARA(KSBA)............... 1.33

CARPINTERIA....................... 1.21

SANTA BARBARA COUNTY VALLEYS

RANCHO SAN JULIAN................. 4.84

CELITE............................ 3.96

LAS CRUCES........................ 3.12

SUDDEN PEAK....................... 2.95

POINT CONCEPTION.................. 2.29

LOMPOC............................ 1.41

LOS ALAMOS........................ 1.39

GUADALUPE CITY.................... 1.37

PURISMA HILLS..................... 1.16

BUELLTON.......................... 1.14

CASMALIA.......................... 1.14

VANDENBERG (KVBG)................. 1.07

SANTA MARIA (KSMX)................ 1.04

SANTA BARBARA COUNTY INTERIOR VALLEYS AND MOUNTAINS

REFUGIO PASS...................... 6.11

SAN MARCOS PASS................... 4.78

TECOLOTE CANYON................... 4.08

UPPER ROMERO...................... 3.36

EAST CAMINO CIELO................. 3.07

EL DESEO.......................... 2.95

KTYD TOWER........................ 2.82

DOULTON TUNNEL.................... 2.31

TWITCHELL DAM..................... 1.54

FIGUEROA MOUNTAIN................. 1.49

WEST BIG PINE..................... 1.46

MANZANITA MOUNTAIN................ 1.39

DON VICTOR........................ 0.82

SAN YNEZ VALLEY

ALISAL RESERVOIR.................. 2.77

LOS OLIVOS........................ 1.46

SISQUOC........................... 1.33

SOLVANG........................... 1.26

GIBRALTAR DAM..................... 1.22

LOS PRIETOS....................... 0.97

CACHUMA DAM....................... 0.84

CUYAMA VLY

CUYAMA VALLEY RAWS................ 1.01

CUYAMA FS......................... 0.51

NEW CUYAMA........................ 0.39