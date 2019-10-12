San Luis Obispo County Drop-Off Locations

ARROYO GRANDE
- Coastal Communities Physician Network (CCPN) South County
336 Halcyon Road, Suite 110
Arroyo Grande, CA
- Columbia Bank
1530 East Grand Avenue
Arroyo Grande, CA
- Five Cities Fire Authority
140 Traffic Way
Arroyo Grande, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
120 Traffic Way
Arroyo Grande, CA
- San Luis Ambulance
201 Brisco Road
Arroyo Grande, CA
ATASCADERO
- 777 Auction Company
3850 El Camino Real
Atascadero, CA
- Atascadero Fire Dept.
6005 Lewis Avenue
Atascadero, CA
- Atascadero Fire Dept.
9801 West Front
Atascadero, CA
- Columbia Bank
7480 El Camino Real
Atascadero, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
8405 El Camino Real
Atascadero, CA
- Mission Physical Therapy Group | North County Physical Therapy
6713 Morro Road
Atascadero, CA
- Patterson & Tedford Pediatrics
7700 Morro Road
Atascadero, CA
- San Luis Ambulance
5830 Entrada Avenue
Atascadero, CA
- THCC Family Health
6955 El Camino Real, Suites 101 and 200
Atascadero, CA
AVILA BEACH
- Cal Fire
1551 Sparrow Street
Avila Beach, CA
CALIFORNIA VALLEY
- Cal Fire
13080 Soda Lake Road
California Valley, CA
CAMBRIA
- Cal Fire
6126 Coventry Lane
Cambria, CA
- Cambria Fire Dept.
2850 Burton Drive
Cambria, CA
- Columbia Bank
2255 Main Street
Cambria, CA
CAYUCOS
- Cal Fire
201 Cayucos Drive
Cayucos, CA
CRESTON
- Cal Fire
510 Swayze Road
Creston, CA
HERITAGE RANCH
- Cal Fire
#3 Village Drive
Heritage Ranch, CA
LOS OSOS
- Cal Fire
2315 Bayview Heights Drive
Los Osos, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
2085 10th Street A
Los Osos, CA
- San Luis Ambulance
950 Los Osos Valley Road, Suite C-7
Los Osos, CA
MORRO BAY
- Columbia Bank
898 Morro Bay Blvd.
Morro Bay, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
1320 Main Street
Morro Bay, CA
- Morro Bay Fire Dept.
715 Harbor Street
Morro Bay, CA
- San Luis Ambulance
510 Bonita Street
Morro Bay, CA
NIPOMO
- Cal Fire
450 Pioneer
Nipomo, CA
- Cal Fire
2391 Willow Road
Nipomo, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
110 Mary Ave., #H-10
Nipomo, CA
PASO ROBLES
- Cal Fire
4050 Branch Road
Paso Robles, CA
- Cal Fire
2510 Ramada Drive
Paso Robles, CA
- Columbia Bank
545 12th Street
Paso Robles, CA
- Columbia Bank
400 South River Road
Paso Robles, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
1491 Creston Road
Paso Robles, CA
- North County Physical Therapy Group
1191 Creston Road, Suite 115
Paso Robles, CA
- Paso Robles City Fire Dept.
900 Park Street
Paso Robles, CA
- Paso Robles City Fire Dept.
235 Santa Fe
Paso Robles, CA
- Paso Robles City Fire Dept.
900 Park Street
Paso Robles, CA
- San Luis Ambulance
1621 North River Road
Paso Robles, CA
PISMO BEACH
- Cal Fire
990 Bello Street
Pismo Beach, CA
SAN LUIS OBISPO
- Adventist Health Sierra Vista
1010 Murray Street
San Luis Obispo, CA
(No Food Donations Please)
- Cal Fire
4671 Broad Street
San Luis Obispo, CA
- CCPN SLO
35 Casa Street, Suite 170
San Luis Obispo
- Columbia Bank
1144 Morro Street
San Luis Obispo, CA
- Family & Industrial Medical Center
47 Santa Rosa Street
San Luis Obispo, CA
- KSBY TV
1772 Calle Joaquin
San Luis Obispo, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
3210 Broad Street
San Luis Obispo, CA
- M.K. Larson Audiology
628 California Blvd., Suite D-1
San Luis Obispo, CA
- San Luis Ambulance
358 Santa Rosa Street
San Luis Obispo
- San Luis Ambulance
2210 BeeBee Street
San Luis Obispo
- SLO Fire Dept.
2160 Santa Barbara Avenue
San Luis Obispo, CA
- SLO Fire Dept.
136 N. Chorro
San Luis Obispo, CA
- SLO Fire Dept.
1280 Laurel Lane
San Luis Obispo, CA
- SLO Fire Dept.
1395 Madonna Road
San Luis Obispo, CA
- Specialty Care SLO
35 Casa Street, Suite 130
San Luis Obispo
- Tenet Health Aerovista
892 Aero Vista Place, Suite 130
San Luis Obispo, CA
SAN MIGUEL
- San Miguel Community Services District
1150 Mission Street
San Miguel, CA
SANTA MARGARITA
- Cal Fire
6140 Park Hill Road
Santa Margarita, CA
SHANDON
- Cal Fire
401 W. Centre Street
Shandon, CA
SHELL BEACH
- Cal Fire
155 Shell Beach Road
Shell Beach, CA
TEMPLETON
- Adventist Health Twin Cities
1100 Las Tablas Road - Main Lobby
Templeton, CA
(No Food Donations Please)
- Adventist Health Twin Cities
1220 Las Tablas Road - Founders Pavilion
Templeton, CA
(No Food Donations Please)
- CC Pediatrics
1320 Las Tablas Road, Suite D
Templeton, CA
- Coastal Communities Physician Network (CCPN) North County 1
325 Posada Lane
Templeton, CA
- Coast Orthopedic Specialty
78 S. Main Street
Templteton, CA
- Columbia Bank
624 S. Main Street
Templeton, CA
- San Luis Ambulance
75 North Main Street, Suite C
Templeton, CA
- Templeton Fire Dept.
206 5th Street
Templeton, CA
- Templeton Radiation Oncology
274 Heather Court
Templeton, CA