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San Luis Obispo County Drop-Off Locations

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ARROYO GRANDE

  • Coastal Communities Physician Network (CCPN) South County
    336 Halcyon Road, Suite 110
    Arroyo Grande, CA
  • Columbia Bank
    1530 East Grand Avenue
    Arroyo Grande, CA
  • Five Cities Fire Authority
    140 Traffic Way
    Arroyo Grande, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    120 Traffic Way
    Arroyo Grande, CA
  • San Luis Ambulance
    201 Brisco Road
    Arroyo Grande, CA

ATASCADERO

  • 777 Auction Company
    3850 El Camino Real
    Atascadero, CA
  • Atascadero Fire Dept.
    6005 Lewis Avenue
    Atascadero, CA
  • Atascadero Fire Dept.
    9801 West Front
    Atascadero, CA
  • Columbia Bank
    7480 El Camino Real
    Atascadero, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    8405 El Camino Real
    Atascadero, CA
  • Mission Physical Therapy Group | North County Physical Therapy
    6713 Morro Road
    Atascadero, CA
  • Patterson & Tedford Pediatrics
    7700 Morro Road
    Atascadero, CA
  • San Luis Ambulance
    5830 Entrada Avenue
    Atascadero, CA
  • THCC Family Health
    6955 El Camino Real, Suites 101 and 200
    Atascadero, CA

AVILA BEACH

  • Cal Fire
    1551 Sparrow Street
    Avila Beach, CA

CALIFORNIA VALLEY

  • Cal Fire
    13080 Soda Lake Road
    California Valley, CA

CAMBRIA

  • Cal Fire
    6126 Coventry Lane
    Cambria, CA
  • Cambria Fire Dept.
    2850 Burton Drive
    Cambria, CA
  • Columbia Bank
    2255 Main Street
    Cambria, CA

CAYUCOS

  • Cal Fire
    201 Cayucos Drive
    Cayucos, CA

CRESTON

  • Cal Fire
    510 Swayze Road
    Creston, CA

HERITAGE RANCH

  • Cal Fire
    #3 Village Drive
    Heritage Ranch, CA

LOS OSOS

  • Cal Fire
    2315 Bayview Heights Drive
    Los Osos, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    2085 10th Street A
    Los Osos, CA
  • San Luis Ambulance
    950 Los Osos Valley Road, Suite C-7
    Los Osos, CA

MORRO BAY

  • Columbia Bank
    898 Morro Bay Blvd.
    Morro Bay, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    1320 Main Street
    Morro Bay, CA
  • Morro Bay Fire Dept.
    715 Harbor Street
    Morro Bay, CA
  • San Luis Ambulance
    510 Bonita Street
    Morro Bay, CA

NIPOMO

  • Cal Fire
    450 Pioneer
    Nipomo, CA
  • Cal Fire
    2391 Willow Road
    Nipomo, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    110 Mary Ave., #H-10
    Nipomo, CA

PASO ROBLES

  • Cal Fire
    4050 Branch Road
    Paso Robles, CA
  • Cal Fire
    2510 Ramada Drive
    Paso Robles, CA
  • Columbia Bank
    545 12th Street
    Paso Robles, CA
  • Columbia Bank
    400 South River Road
    Paso Robles, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    1491 Creston Road
    Paso Robles, CA
  • North County Physical Therapy Group
    1191 Creston Road, Suite 115
    Paso Robles, CA
  • Paso Robles City Fire Dept.
    900 Park Street
    Paso Robles, CA
  • Paso Robles City Fire Dept.
    235 Santa Fe
    Paso Robles, CA
  • Paso Robles City Fire Dept.
    900 Park Street
    Paso Robles, CA
  • San Luis Ambulance
    1621 North River Road
    Paso Robles, CA

PISMO BEACH

  • Cal Fire
    990 Bello Street
    Pismo Beach, CA

SAN LUIS OBISPO

  • Adventist Health Sierra Vista
    1010 Murray Street
    San Luis Obispo, CA
    (No Food Donations Please)
  • Cal Fire
    4671 Broad Street
    San Luis Obispo, CA
  • CCPN SLO
    35 Casa Street, Suite 170
    San Luis Obispo
  • Columbia Bank
    1144 Morro Street
    San Luis Obispo, CA
  • Family & Industrial Medical Center
    47 Santa Rosa Street
    San Luis Obispo, CA
  • KSBY TV
    1772 Calle Joaquin
    San Luis Obispo, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    3210 Broad Street
    San Luis Obispo, CA
  • M.K. Larson Audiology
    628 California Blvd., Suite D-1
    San Luis Obispo, CA
  • San Luis Ambulance
    358 Santa Rosa Street
    San Luis Obispo
  • San Luis Ambulance
    2210 BeeBee Street
    San Luis Obispo
  • SLO Fire Dept.
    2160 Santa Barbara Avenue
    San Luis Obispo, CA
  • SLO Fire Dept.
    136 N. Chorro
    San Luis Obispo, CA
  • SLO Fire Dept.
    1280 Laurel Lane
    San Luis Obispo, CA
  • SLO Fire Dept.
    1395 Madonna Road
    San Luis Obispo, CA
  • Specialty Care SLO
    35 Casa Street, Suite 130
    San Luis Obispo
  • Tenet Health Aerovista
    892 Aero Vista Place, Suite 130
    San Luis Obispo, CA

SAN MIGUEL

  • San Miguel Community Services District
    1150 Mission Street
    San Miguel, CA

SANTA MARGARITA

  • Cal Fire
    6140 Park Hill Road
    Santa Margarita, CA

SHANDON

  • Cal Fire
    401 W. Centre Street
    Shandon, CA

SHELL BEACH

  • Cal Fire
    155 Shell Beach Road
    Shell Beach, CA

TEMPLETON

  • Adventist Health Twin Cities
    1100 Las Tablas Road - Main Lobby
    Templeton, CA
    (No Food Donations Please)
  • Adventist Health Twin Cities
    1220 Las Tablas Road - Founders Pavilion
    Templeton, CA
    (No Food Donations Please)
  • CC Pediatrics
    1320 Las Tablas Road, Suite D
    Templeton, CA
  • Coastal Communities Physician Network (CCPN) North County 1
    325 Posada Lane
    Templeton, CA
  • Coast Orthopedic Specialty
    78 S. Main Street
    Templteton, CA
  • Columbia Bank
    624 S. Main Street
    Templeton, CA
  • San Luis Ambulance
    75 North Main Street, Suite C
    Templeton, CA
  • Templeton Fire Dept.
    206 5th Street
    Templeton, CA
  • Templeton Radiation Oncology
    274 Heather Court
    Templeton, CA
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