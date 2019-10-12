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Santa Barbara County Drop-Off Locations

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BUELLTON

  • Santa Barbara County Fire Dept. 31
    168 W. Hwy 246
    Buellton, CA

CARPINTERIA

  • Carpinteria Fire Dist. Headquarters
    911 Walnut Avenue
    Carpinteria, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    4945 Carpinteria Avenue
    Carpinteria, CA

GAVIOTA

  • Santa Barbara County Fire Dept. 38
    17200 Mariposa Reina
    Gaviota, CA

GOLETA

  • Lemos Feed & Pet Supply
    5880 Calle Real
    Goleta, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 11
    6901 Frey Way
    Goleta, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 12
    5330 Calle Real
    Goleta, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 14
    320 Los Carneros Road
    Goleta, CA

GUADALUPE

  • Guadalupe Fire
    918 Obispo Street
    Guadalupe, CA

LOMPOC

  • Lemos Feed & Pet Supply
    1620 N. H Street F
    Lompoc, CA
  • Lompoc Fire Dept.
    115 S. G Street
    Lompoc, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 34
    3500 Harris Grade Road
    Lompoc, CA

LOS ALAMOS

  • Santa Barbara County Fire Dept. 24
    99 Centennial
    Los Alamos, CA

MONTECITO

  • Montecito Fire
    595 San Ysidro Road
    Montecito, CA
  • Montecito Fire
    2300 Sycamore Canyon Road
    Montecito, CA

NEW CUYAMA

  • Santa Barbara County Fire Dept. 27
    41 Newsome Street
    New Cuyama, CA

ORCUTT

  • Santa Barbara County Fire Dept. 21
    335 Union Avenue
    Orcutt, CA

SANTA BARBARA

  • Columbia Bank
    1035 State Street
    Santa Barbara, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    330 E. Gutierrez Street
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    121 W. Carrillo Street
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    819 Cacique Street
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    415 E. Sola Street
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    19 N. Ontare Street
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    2505 Modoc Street
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    1802 Cliff Drive
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    2411 Stanwood Drive
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara City Fire Dept.
    40 Hartley Place
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 13
    4570 Hollister Avenue
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 15
    2491 Foothill Road
    Santa Barbara, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 17
    UCSB Campus - Mesa Road
    Santa Barbara, CA

SANTA MARIA

  • Columbia Bank
    1825 South Broadway
    Santa Maria, CA
  • Lemos Feed & Pet Supply
    1507 S. Broadway
    Santa Maria, CA
  • Santa Maria City Fire Dept.
    314 W. Cook Street
    Santa Maria, CA
  • Santa Maria City Fire Dept.
    416 W. Carmen Lane
    Santa Maria, CA
  • Santa Maria City Fire Dept.
    2305 N. Preisker Lane
    Santa Maria, CA
  • Santa Maria City Fire Dept.
    2637 S. College Drive
    Santa Maria, CA
  • Santa Maria City Fire Dept.
    1670 E. Donovan
    Santa Maria, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 26
    1600 Tiffany Park Circle
    Santa Maria, CA

SANTA YNEZ

  • Santa Barbara County Fire Dept. 32
    906 Airport Road
    Santa Ynez, CA

SISQUOC

  • Santa Barbara County Fire Dept. 23
    5003 Depot Avenue
    Sisquoc, CA

SOLVANG

  • Lemos Feed & Pet Supply
    1511 Mission Drive #C
    Solvang, CA
  • Santa Barbara County Fire Dept. 30
    1644 Oak Street
    Solvang, CA

SUMMERLAND

  • Summerland Fire Dist.
    2375 Lillie Avenue
    Summerland, CA
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