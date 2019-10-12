Santa Barbara County Drop-Off Locations

BUELLTON
- Santa Barbara County Fire Dept. 31
168 W. Hwy 246
Buellton, CA
CARPINTERIA
- Carpinteria Fire Dist. Headquarters
911 Walnut Avenue
Carpinteria, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
4945 Carpinteria Avenue
Carpinteria, CA
GAVIOTA
- Santa Barbara County Fire Dept. 38
17200 Mariposa Reina
Gaviota, CA
GOLETA
- Lemos Feed & Pet Supply
5880 Calle Real
Goleta, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 11
6901 Frey Way
Goleta, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 12
5330 Calle Real
Goleta, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 14
320 Los Carneros Road
Goleta, CA
GUADALUPE
- Guadalupe Fire
918 Obispo Street
Guadalupe, CA
LOMPOC
- Lemos Feed & Pet Supply
1620 N. H Street F
Lompoc, CA
- Lompoc Fire Dept.
115 S. G Street
Lompoc, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 34
3500 Harris Grade Road
Lompoc, CA
LOS ALAMOS
- Santa Barbara County Fire Dept. 24
99 Centennial
Los Alamos, CA
MONTECITO
- Montecito Fire
595 San Ysidro Road
Montecito, CA
- Montecito Fire
2300 Sycamore Canyon Road
Montecito, CA
NEW CUYAMA
- Santa Barbara County Fire Dept. 27
41 Newsome Street
New Cuyama, CA
ORCUTT
- Santa Barbara County Fire Dept. 21
335 Union Avenue
Orcutt, CA
SANTA BARBARA
- Columbia Bank
1035 State Street
Santa Barbara, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
330 E. Gutierrez Street
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
121 W. Carrillo Street
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
819 Cacique Street
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
415 E. Sola Street
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
19 N. Ontare Street
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
2505 Modoc Street
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
1802 Cliff Drive
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
2411 Stanwood Drive
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara City Fire Dept.
40 Hartley Place
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 13
4570 Hollister Avenue
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 15
2491 Foothill Road
Santa Barbara, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 17
UCSB Campus - Mesa Road
Santa Barbara, CA
SANTA MARIA
- Columbia Bank
1825 South Broadway
Santa Maria, CA
- Lemos Feed & Pet Supply
1507 S. Broadway
Santa Maria, CA
- Santa Maria City Fire Dept.
314 W. Cook Street
Santa Maria, CA
- Santa Maria City Fire Dept.
416 W. Carmen Lane
Santa Maria, CA
- Santa Maria City Fire Dept.
2305 N. Preisker Lane
Santa Maria, CA
- Santa Maria City Fire Dept.
2637 S. College Drive
Santa Maria, CA
- Santa Maria City Fire Dept.
1670 E. Donovan
Santa Maria, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 26
1600 Tiffany Park Circle
Santa Maria, CA
SANTA YNEZ
- Santa Barbara County Fire Dept. 32
906 Airport Road
Santa Ynez, CA
SISQUOC
- Santa Barbara County Fire Dept. 23
5003 Depot Avenue
Sisquoc, CA
SOLVANG
- Lemos Feed & Pet Supply
1511 Mission Drive #C
Solvang, CA
- Santa Barbara County Fire Dept. 30
1644 Oak Street
Solvang, CA
SUMMERLAND
- Summerland Fire Dist.
2375 Lillie Avenue
Summerland, CA