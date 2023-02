Centros de Recuperación por Desastre ofrecen ayuda a damnificados por tormentas

Posted at 6:41 PM, Jan 31, 2023

La señora Rosa sigue sorprendida de cómo la tormenta del 9 enero azotó su hogar. “Nos dañó la tele, todo el garaje, toda la ropa y muchas cosas se echaron a perder,” explicó Rosa. El martes acudió al Centro de Recuperación por Desastre y Centro de Asistencia Local en San Luis Obispo donde autoridades del condado y la organización Global Empowerment Mission repartieron comida. “Nos falta comida y trabajamos poquito, no nos dan buenas horas para trabajar,” dijo Rosa. Familias recibieron cajas con alimentos básicos y artículos de cuidado personal. “Una caja de agua, hay otras cosas que han sido donados a esta comunidad como jabón para lavar la ropa, toallas desinfectantes, cepillos de dientes,” dijo Elvia Torres, quien trabaja para el Condado de San Luis Obispo. Se preguntará qué es un Centro de Recuperación por Desastre y Centro de Asistencia Local. “FEMA ha activado su programa de asistencia de individuos y familia donde las personas pudieran ser elegibles las personas que fueron directamente afectadas por las inundaciones y tormentas declaradas desde el 27 de diciembre […] para reparaciones esenciales del hogar, para asistencia de renta, otros gastos médicos dentales o de cuidado de niños,” señaló Carolina Rivera Reyes, portavoz de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocido por sus siglas en inglés como FEMA. En esta región hay tres sitios operados por FEMA para apoyar a damnificados por las tormentas. Los tres están abiertos los siete días de la semana. San Luis Obispo

801 Grand Ave, San Luis Obispo, CA 93401

Horario: 8 AM – 7 PM Santa María:

800 S College Dr, Santa María, CA 93454

Horario: 10 AM – 7 PM



800 S College Dr, Santa María, CA 93454 Horario: 10 AM – 7 PM Santa Bárbara:

6100 Wallace Becknell Rd, Santa Bárbara, CA 93117

Horario: 10 AM – 7 PM “El primer paso para empezar una recuperación es hacer una solicitud es registrarse con FEMA,” explico Rivera Reyes. “Una de las formas más fáciles que la puede hacer es viniendo a uno de los centros de recuperación por desastres.” También lo puede hacer marcando al 1-800-621-3362. Para llenar la solicitud en línea, ingrese aquí. Es importante tener los siguientes documentos a la mano. “Como identificación con foto valida, documentos como unas escrituras de la propiedad, alguna factura donde puede corroborarse la dirección, también fotos de daños, estimados de daños,” dijo Rivera Reyes. Si no cuenta con un número de seguro social, hay otras opciones. “Pueden ser de dos formas: un menor que haya nacido en Estados Unidos, tenga número de seguro social, se puede hacer una solicitud a través de ese menor o un adulto que sea ciudadano americano, que sea residente de la casa y que pueda demostrar que ha vivido ahí,” dijo Rivera Reyes. La fecha límite para solicitar fondos de FEMA es el 16 de marzo del 2023. Recuerde que su información es confidencial y puede acudir a los centros sin importar cuál sea su estatus migratorio. “Que no tengan miedo que vengan a los centros un lugar seguro para ellos y tienen muchos recursos,” añadió Rivera Reyes. La Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos conocido por sus siglas en inglés como SBA ofrece apoyo que no sólo es para microempresarios. “Préstamos a bajo interés y a unos plazos muy cómodos para dueños de pequeños negocios, propietarios o inquilinos,” dijo añadió Rivera Reyes. Además de agencias federales, los centros cuentan con la presencia de organizaciones sin fines de lucro y con representantes de diferentes departamentos del condado. “Estampillas de comida, igualmente para servicios médicos, el otro departamento que está disponible es el departamento de salud que ellos ofrecen, servicios médicos mentales,” dijo Torres sobre el centro ubicado en San Luis Obispo. Cabe destacar que hay intérpretes que lo pueden guiar tanto en español como en mixteco. El miércoles primero de febrero a partir de las 8 de la mañana habrá otra distribución de comida y artículos personales en San Luis Obispo.

