12th Annual FCA All-Star Football Classic rosters

Posted at 6:56 PM, Apr 19, 2023

2023 FCA All Star Football Game (North) Paso Robles 1. Leo Kemp RB #26 2. Randy Dye OL #77 3. Ben Limpin DL #1 4. Derek Tidwell LB #29 5. Trevor Lambeth DB #5 6. Jordan Orcutt K/P #71 7. *Andrew Allen LB/RB #2 8. **Joseph Allen DL/TE #25 Templeton 1. Dylan Kriling RB #2 2. *Landen Miller RB/DB #6 3. *Jan Martinus FB/DB #4 4. **Dylan Helmle WR/FS #11 5. **Noel Brady TE #16 Atascadero 1. Trey Cooks RB #34 2. Skyler Silva WR #1 3. Kaleb Pryor FB #8 4. Dallas Parish LB #5 5. Celtin Vert DL #55 6. Diego Real LB #6 7. Jack Hathaway DB #4 8. Tyler Puentes DB #3 9. *Brayden Slane WR/DB #21 10. *Isaac Contreras DL #58 11. **CJ Bell WR/OLB #19 Morro Bay 1. Aiden Blackwood WR/LB #22 2. Nicky Johnson QB #3 3. A.J. Alvarez K #27 4. Hunter Whitson OL #50 5. Ben Petersen DL #66 6. Shawn Schaffer DB #32 Mission Prep 1. Mario Luera LB #34 2. RJ Esmon OL #77 3. Colby White QB #9 4. Tyler Garrett WR #3 5. Cole Tanner DB #1 6. *David Luera LB/TE #42 7. *George Kardashian DB/RB #7 8. **Max Hanchett K #40 9. **Gage Chaney DB #4 10. **Aiden Dahlen WR/LS #2 San Luis Obispo 1. Sully Medici OL #75 2. Leo Miller DL #56 3. Mack Garcia LB #23 M 4. **Brody Johnson WR/DB #4 Arroyo Grande 1. Adam White OL #55 2. Damian Santos WR #11 3. Josh Brock DL #18 4. Tristan Moser LB #15 5. Lukas Szalonek DB #7 6. *Bret Pinkerton WR #14 7. *Koa Kopcho DB #16 8. **Devin Lewis OL #65 9. **Octavio Ferreyra OL #66 Nipomo 1. Gabe Evans DL #5 2. Gabe Sanchez LB #28 3. *Austin Musick DL #22 4. *Steven Vargas OL/DL #66 5. **Ivan Castillo OL #76 6. **RJ Blackmon OL #65 Coast Union 1. Caiden Kennedy QB/DB #3 2. Diego Fernandez DT #56 3. Eduardo Cruz OL/DL #60 *Honorable Mention All-League **Coaches nomination (South)

Pioneer Valley 1. Dylan Pirkl OL/DL #66 2. Jose Gutierrez FB/LB #7 3. Adrian Lopez OL #75 4. Andrew Eberhard WR #2 5. Jalen Yap DL #4 6. Adrian Mora LB #5 7. *Anthony Arias RB #21 8. **Eric Cruz DB #22 Santa Maria 1. Angel Castillo OL #63 2. Edgar Preciado LB #9 3. *Jabdiel Calderon LB #45 4. **Joseph Villalovos OL #62 Righetti 1. Mathew Graack OL #54 2. Isaiah Abrigo WR #7 3. Brian Monighetti LB #23 4. Ronny Hensic DL #51 5. Cali Rodriguez DB #20 6. *Richard Cardenas DL #19 7. **Jessiah Lawshea #21 St. Joseph 1. Darian Mensah QB #7 2. Makai Sat OL #70 3. Erwin Taomi OL #55 4. Tanner Wood LB #5 5. Oscar Magallon DB #31 6. **Steven Pallan P #7 7. **Alex Meraz FB/DL #45 8. **Aaron Fierro RB #25 9. **Isaac Ramirez OLB #4 Lompoc 1. Cavin Ross QB #13 2. Oscar Lazos DL #52 3. Rudy Elizondo WR #14 4. *Jacob Escobedo OL/DL #53 5. **Andy Rodriguez OL #57 6. **Marcus Escalante OL/DL #70 7. **Santana Centino LB #27 8. **Elijah Hernandez OL #58 9. **Marcus Maya TE #5 Santa Ynez 1. Nick Crandall OL #52 2. Luke Gildred QB #12 3. Aiden Tapia K #18 4. Isaac Moran LB #28 5. Nolan Oslin DB #21 6. Isaiah Castro DL #9 7. *Aidan Scott TE #88 8. **Aidan Cintron OL #58 Cabrillo 1. Josh Zent OL #78 2. Carson Heath DB #20 3. *Chris Edwards RB/DB #24 4. *Bobby Rojas FBV/LB #31 Orcutt Academy 1. Michael Wagner OL #70 (Rosters could be subject to change by June 3rd)



