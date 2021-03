High school football kicks off on the central coast

Posted at 8:23 PM, Mar 16, 2021

Atascadero: 21

Arroyo Grande: 33 St. Joseph: 44

Paso Robles: 0 Santa Maria: 21

Morro Bay: 7 Santa Ynez: 7

Lompoc: 24 Wasco: 22

Templeton: 39

