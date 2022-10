CIF Central Section playoff matchups:

Division I:

#11 Clovis East vs. #6 St. Joseph

Division II:

#9 Paso Robles vs. #8 Sanger

#10 Lompoc vs. #7 Frontier

Division III:

#1 Mission Prep (Bye)

#9 Arroyo Grande vs. #8 Cesar E. Chavez

#12 Santa Ynez vs. #5 Kerman

#10 San Luis Obispo vs. #7 Mission Oak

Division V:

#2 Atascadero (Bye)

#9 Delano vs. #8 Pioneer Valley

#13 Roosevelt vs. #4 Templeton

#10 Santa Maria vs. #7 Madera

#11 Golden Valley vs. #6 Morro Bay