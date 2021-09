Posted at 12:00 AM, Sep 04, 2021

Arroyo Grande 42

San Luis Obispo 14 Templeton 29

Liberty 14 Lompoc 56

Cabrillo 0 Fresno Christian 50

Coast Union 14 Nipomo 26

Pioneer Valley 20 Santa Ynez 10

Nordhoff 7 Buchanan 48

Paso Robles 0 Ventura 32

Dos Pueblos 14 Santa Barbara 42

Righetti 7 Newbury Park 40

Atascadero 7 Mission Prep 36

Central Valley Christian 26 Bishop Diego 30

Garces Memorial 14

