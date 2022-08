Posted at 11:55 PM, Aug 26, 2022

Week 1 High School Football Scores and Highlights: Lompoc 54

Pioneer Valley 7 Cabrillo 13

Nipomo 6 St. Joseph 38

Bakersfield Christian 7 Santa Barbara 35

Righetti 14 North Bakersfield 37

Atascadero 14 Centennial 39

Arroyo Grande 7 Coalinga 39

Templeton 15 Morro Bay 41

Carpinteria 7 San Marcos 28

Santa Maria 9 San Luis Obispo 27

Caruthers 7 Dos Pueblos 41

Nordhoff 7

