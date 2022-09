Posted at 12:23 AM, Sep 10, 2022

Week 3 Scores: Santa Ynez 21

Santa Maria 0 San Luis Obispo 28

North Bakersfield 0 Morro Bay 28

Fresno 13

*Game called in 3rd Quarter due to lightning Pioneer Valley 28

Dos Palos 27 Aptos 38

Mission Prep 21 Newbury Park 31

St. Joseph 21 Paso Robles 42

Monache 15 Templeton 13

Firebaugh 7 Santa Barbara 47

Oxnard 7 Pacifica 46

San Marcos 7 Ventura 35

Dos Pueblos 7 Buena 49

Channel Islands 7

