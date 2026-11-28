It's free to park in the parking structures in downtown San Luis Obispo this weekend.
The city is offering free parking in the four downtown garages through Sunday, Nov. 29.
Visitors to downtown can can also park for free on the following days:
- Friday, December 4 - after 4 p.m.
- Every Sunday in December - December 6, 13, 20, 27
- December 24-26
- New Year's Eve - December 31
- New Year's Day - January 1, 2027
The four parking garages are located at 609 Palm Street, 842 Palm Street, 919 Palm Street, and 871 Marsh Street.