Fog returns with cooler temps this weekend

Happy Saturday, Central Coast!

We're experiencing a drop in our temperatures today after having a summer-like week. If you're attending Morro Bay's Lighted Boat Parade, here are the temperatures you can expect.

We'll continue seeing temperatures in the low 70s across the region on Sunday. By Monday, temperatures will return to those upper 70s.

Here is the seven-day forecast for the Central Coast! We'll be slightly cooler compared to last week, but overall its shaping up to be a mild week weather-wise,

It looks like we'll begin to cool down once again, next weekend. Weather models do indicate we could see the return of some rain on Christmas, but it is too early to make that call. We will keep you up to date if that does turn out to be the case.

Enjoy your evening!

—Leslie Molina

__________________________________________________

¡Feliz Sábado, Costa Central!

Este fin de semana comenzamos a notar un descenso en las temperaturas. Además, estamos viendo el regreso de la neblina y las nubes a nuestra región. Por suerte, el clima sigue siendo bastante agradable para el desfile navideño que está levando a cabo en Morro Bay. La siguiente imagen muestra las temperaturas durante el desfile.

Estas son las temperaturas máximas que observaremos el domingo. La razón del descenso es un sistema de alta presión que ha comenzado a debilitarse.

El cambio en nuestro clima es solo temporal. Al inicio de la semana laboral, regresaremos a temperaturas más cálidas, pero todo indica que habrá otro enfriamiento para el próximo fin de semana.

Existe la posibilidad de que tengamos una tormenta en Navidad, pero aún es muy temprano para confirmarlo. Por el momento, lo mantendremos informado si eso llega a ser el caso.

¡Buenas Noches!

—Leslie Molina