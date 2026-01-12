Sunny skies with 70s temperatures in store for the Central Coast

Happy Sunday, Central Coast!

We experienced high temperatures in the 60s today. This pattern of pleasant weather will continue into the work week. Here are the temperatures you can expect on Monday.

The reason for this uptick in our temperatures is a ridge of high pressure. In addition to these warmer temperatures, it looks like dry conditions will continue to stick with us.

Overall, this weekend's forecast is a lot simpler compared to what we saw around the New Year's holiday. Enjoy it!

We could see the return of some 80s temperatures for the South Coast! For now, it's looking like we'll be reaching some upper 70s temperatures.

Have a great evening!

—Leslie Molina

¡Feliz domingo, Costa Central!

La última vez que cubrí el clima en español, tuvimos bastante lluvia. Ahora estamos disfrutando de un respiro de esas condiciones. Este fin de semana, observamos temperaturas máximas en el rango de los 60 grados. La siguiente imagen muestra las temperaturas que pueden esperar para el lunes.

Durante los próximos siete días, disfrutaremos de un clima más cálido y observaremos un incremento en las temperaturas. Existe la posibilidad de que la costa sur experimente temperaturas en el rango de los 80 grados. Esto se debe a un sistema de alta presión que, además, traerá condiciones mucho más secas de lo que experimentamos al comienzo del año.

Nuestro pronóstico del tiempo confirma condiciones cálidas para el condado de San Luis Obispo. ¡Espero que aprovechen estas condiciones favorables!

¡Buenas noches!

—Leslie Molina