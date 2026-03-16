Second heat wave begins, an Extreme Heat Warning has been issued for some valley communities

Happy Sunday, Central Coast!

We've officially kicked off another heat wave this Sunday! High temperatures in several communities are in the 80s. We're just going to get even warmer from here! These are the temperatures you can expect on Monday. This warm-up will be drastic and historic.

There are several advisories, watches, and now warnings for many communities across California. A Heat Advisory is in effect (orange zones) for coastal and valley communities of the Central Coast through Friday. By Wednesday, we expect these valley communities to warm up significantly.

As a result, an Extreme Heat Warning (purple zones) has been issued for the interior and coastal valley communities through Friday (except the Santa Ynez Valley, which, as of now, will remain under a heat advisory). There is a chance these areas could experience temperatures in the low 100s. For some coastal communities, the possibility exists that the Heat Advisory could be upgraded to a warning midweek.

Here is our seven-day forecast, which shows this warm-up. It's important to stay hydrated during this time and avoid being outdoors for long periods. The risk of heat-related illnesses is high during this historic, potentially record-breaking warm-up.

Stay cool, Central Coast!

—Leslie Molina

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¡Feliz Domingo, Costa Central!

¡Este domingo hemos iniciado una ola de calor! Las temperaturas máximas hoy estarán en el rango de los 80. Las temperaturas continuarán incrementando durante la semana laboral y existe la posibilidad de que varias comunidades experimenten temperaturas en los 90. La próxima imagen muestra las temperaturas para el lunes.

¡Esta ola de calor es inusual e histórica! Típicamente no experimentamos temperaturas máximas en los 80, y mucho menos en los 90, en marzo. Estas temperaturas están por encima de lo normal; el promedio suele estar en los 60. Varias vigilancias, avisos y advertencias han sido emitidos a causa de esto.



Advertencia de Calor (zonas anaranjadas): De domingo a viernes, gran parte de la Costa Central estará bajo esta advertencia.

(zonas anaranjadas): De domingo a viernes, gran parte de la Costa Central estará bajo esta advertencia. Aviso de Calor (zonas moradas): De miércoles a viernes, la advertencia de calor subirá a un aviso para los valles costeros e interiores (excepto para el Valle de Santa Ynez). Estas zonas podrían experimentar temperaturas en los 100.

Todavía existe la probabilidad de que la advertencia cambie a un aviso para algunas comunidades costeras.

Nuestro pronóstico de 7 días muestra este cambio drástico. Es muy importante mantenerse hidratado y fresco para prevenir enfermedades causadas por el calor o un golpe de calor.

Manténgase hidratado, permanezca en la sombra y, si trabaja afuera, por favor reconozca los síntomas. Es importante cuidar su bienestar durante este clima histórico.

¡Buenas Noches!

- Leslie Molina